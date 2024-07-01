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متحدث «العلمين»: نقدم 5 مهرجانات مختلفة.. «نبتة» متخصص للطفل

كتب:

عمرو هلال
09:12 م | الإثنين 01 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

استعرضت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، بعض فعاليات وأنشطة المهرجان والذي يشمل إقامة 5 مهرجانات، موضحة أن مهرجان الموسيقى يشمل 10 حفلات لأحب النجوم المصريين والعرب، ومهرجان الطعام يتضمَّن حفلات التذوق، ومهرجان الرياضة يشمل كرة طائرة وسلة وكثيرا من الفعاليات الرياضية ومسابقات لذوي القدرات الخاصة، مهرجان الترفيه يبدأ بدعم صناعة المسرح المصري ويعرض به 6 مسرحيات.

وأوضحت «عبدالوهاب»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، أن هناك مهرجان «نبتة»، والذي يعد أول مهرجان خاص بالطفل في مصر.

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بقلم عمرو هلال