أحمد أمين: تنظيم فعاليات «نبتة» ضمن مهرجان العلمين خلال الفترة من 23 لـ28 أغسطس

وجه الفنان أحمد أمين، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على اختيارها له ليكون رئيسا لمهرجان «نبتة» لمحتوى النشء، قائلا: «بغض النظر عن أي أحداث في أي مكان بالعالم، سيظل الطفل له حق في الوجود والأمان والتعليم والمعرفة والثقافة والوعي، ومن هنا جاءت فكرة شركة نبتة».

وأضاف أمين، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين: «شركة نبتة تدعم وتصنع أعمال وقصص وشخصيات للأطفال، والمهرجان يقف بجنبها لإنجاحها لكي تتحول أعمال من مجرد محتوى، إلى أعمال ومنتجات كثيرة للطفل».

وتابع: «نبتة ليست فقط خبراء في صناعة محتوى للأطفال، لكن أناس مهتمون باقتصاديات الميديا وصناعة ميديا الطفل تحديدا، وتخاطب نبتة الأطفال حتى سن المراهقة المبكرة»، معلنا تنظيم مهرجان نبتة لمحتوى النشء، ضمن مهرجان العلمين، في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس المقبل.