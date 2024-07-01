عمرو الفقي يوجه الشكر لضيوف المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مهرجان العلمين

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، الشكر للحضور اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وقال الفقي: «أشكر أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس جهاز مدينة العلمين وجميع الرعاة والإعلاميين والصحفيين».

وأكد عمرو الفقي، على أن الشركة المتحدة لها العديد من الأهداف، من ضمنها الاهتمام بشكل كبير بصناعات الإعلام والترفية والرياضة والمهرجانات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام الآن في مدينة العلمين الجديدة، أن الشركة تسعى لتنمية الترفية في مصر بقدر الإمكان، مؤكدًا أن صناعة المهرجانات عالميًا هي محرك أساسي لتنشيط السياحة والترويج للمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين العام الماضي وفر آلاف فرص العمل للعمال والمتخصصين في عدد من المجالات، وحضر النسخة الماضية مليون زائر من داخل وخارج مصر للمشاركة في 69 فعالية.