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منير وكاظم الساهر وعمرو دياب.. أبرز نجوم حفلات مهرجان العلمين

كتب:

بسمة شطا
08:33 م | الإثنين 01 يوليو 2024
منى عبد الوهاب

منى عبد الوهاب

أعلنت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُقام الآن في مدينة العلمين، عن أبرز النجوم المشاركين في إحياء حفلات الدورة الثانية للمهرجان.

وقالت منى عبد الوهاب خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إنه بين النجوم المشاركين في حفلات مهرجان العلمين، كل من محمد منير، ديانا حداد، ويجز، كايروكي، سعاد ماسي، عمرو دياب، وكاظم الساهر.

وأوضحت «عبد الوهاب» أن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات هي «مهرجان نبته»، و«مهرجان الترفيه»، و«مهرجان الرياضة»، و«مهرجان الطعام»، بالإضافة إلى «مهرجان الموسيقى والمسرح».

 

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بقلم بسمة شطا