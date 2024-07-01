منى عبدالوهاب: شارك بالنسخة الثانية لمهرجان العلمين 50 شركة و50 ألف أيدٍ عاملة

أكدت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين الجديدة، أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عمل بها أكثر من 50 شركة مصرية و50 ألف أيدٍ عاملة مصرية، بداية من التخطيط والتفكير وبناء ووضع اللمسات الأخيرة.

وتابعت «عبدالوهاب»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة: «بوجه الشكر لكل من شارك في ظهور النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة».