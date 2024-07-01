أشرف سالمان: ضح استثمارات تفوق 85 مليار جنيه في العلمين الجديدة

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين يحتوي على الكثير من الفعاليات في نسخته الثانية، «مدينة العلمين شهدت ضخ استثمارات تفوق 85 مليار جنيه، بها استثمارات تسع لأن يعيش فيها 3 ملايين نسمة، وهذا ضمن التوسع الجغرافي الذي يسير بنا بعيدا عن التاريخ المصري في المركزية».

الجميع يفتخر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أن الجميع يفتخر بالعاصمة الإدارية الجديدة وأيضا المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة ومدن أخرى على طول شاطئ البحر المتوسط في الساحل الشمالي الغربي.

وواصل رئيس مجلس الإدارة قائلا: «أشكر حضراتكم جميعا على هذا العمل القوي، العمل الذي أفتخر بأن أكون أحد أعضائه داخل المنظومة الكبيرة للشركة المتحدة، الذي أرى أن دورها قوي للغاية في زيادة الوعي والمعرفة والقوة الناعمة التي تتمتع بها مصر».

وتابع: «أشكر كل من آمن بالفكرة هذه بداية بجهاز العلمين الجديدة ووزارة الإسكان، وجهاز التنمية الحضرية، وكل الرعاة الذي رأوا الفكرة ووضعوا فيها مجهود وأموال، وأشكر زملائي في الشركة المتحدة، كل شركاتها التابعة، وكل الإعلاميين الذين حضروا اليوم».