أشرف سالمان: العلمين الجديدة في مكان من أجمل بقاع الأرض.. و«نبتة» عمل جبار

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العلمين الجديدة في مكان من أجمل بقاع الأرض، «الجو جميل والناس مبتسمة، والابتسامة جميلة وهي من سمة المهرجان، مدينة العلمين في محافظة مطروح وهي مدينة سحر وشواطئها غير موجودة في كل أنحاء العالم، وتحمل المدينة في طياتها تاريخا كبيرا للغاية وثقافة طويلة».

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أن العلمين الجديدة انتهت لأن تكون من حقول ألغام ومكان لأشهر معركة في الحرب العالمية الثانية إلى أن أصبحت من أجمل بقاع العالم، لافتا إلى أن نافورة العلمين التي تحتوي على النصب التذكاري لشهداء الحرب العالمية الثانية، كل هذه أماكن يجب الترويج لها.

وتابع: «اليوم تطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي يزين مهرجان العلمين هو الفنان أحمد أمين برئاسة مهرجان نبتة، وهو عمل جبار والمستقبل والبناء الحقيقي، فالأطفال هيقدروا يجعلوا هذه البلد متقدمة وتحقق النمو المرجو».