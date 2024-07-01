سياسيون: مهرجان العلمين الجديدة يساهم في الترويج للسياحة

أشاد عدد كبير من رؤساء الأحزاب والسياسيين بانطلاق الدورة الثانية لمهرجان العلمين، اليوم، في مدينة العلمين الجديدة.

انطلاق مهرجان العلمين الجديدة بصورة احترافية

وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مهرجان العلمين الجديدة من الأشكال غير التقليدية والمبتكرة للسياحة، والذي يركز على «سياحة الفعاليات» أكثر من المقاصد السياحية التقليدية، مؤكدا أن انطلاق المهرجان في دورته الثانية يمثل استكمالًا لنجاحات العام الماضي، حيث انطلق المهرجان بصورة احترافية، من خلال مؤتمر صحفي عالمي بحضور شخصيات عامة، ما يعزز من الدعاية لمصر في الخارج.

وأضاف أن المدن الجديدة مثل العلمين تمثل واجهة الجمهورية الجديدة، كونها مدن ذكية ومتطورة تجذب الملايين حول العالم لتقديم التجربة السياحية المميزة، داعيا إلى تعميم تجربة مهرجان العلمين الجديدة ليكون هناك مهرجانات مماثلة في المقاصد السياحية الجديدة كافة.

المهرجان سيزيد من موارد مصر من العملة الصعبة

من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مهرجان العلمين أصبح من أكبر المهرجانات الترفيهية الجاذبة للسياح، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المهرجان يسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة خلال فصل الصيف، وتأثيره الاقتصادي سيكون كبيرًا، ما يعمل على تنشيط حركة السياحة والترويج للمدن الساحلية، مشيرا إلى أن المهرجان سيزيد من موارد مصر من العملة الصعبة عبر جذب المزيد من السياح، والترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في مدينة العلمين الجديدة، التي تتميز بموقعها القريب من مدينة رأس الحكمة.

وأكد أن المدينة مجهزة بكل الإمكانات التي تجعلها الأكثر جذبًا للسياح، بما في ذلك مطار العلمين الذي يتمتع بطاقة استيعابية كبيرة لاستقبال الأفواج السياحية.

مهرجان العلمين يمثل حدثا ثقافيا وسياحيا بارزا

كما أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يمثل حدثًا ثقافيًا وسياحيًا بارزًا، يهدف إلى تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.

وأشار إلى أن إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين خطوة مهمة تعكس التزام مصر بالقضايا العربية والإسلامية، وتؤكد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني، وهو ما يجذب الانتباه الدولي إلى هذا الحدث، ويسهم في زيادة التغطية الإعلامية له ويعزز السياحة الثقافية إلى مصر.

وأوضح أن المهرجان يظهر قدرة مصر على استخدام الدبلوماسية الثقافية لدعم القضايا الإنسانية، ما يعزز من موقفها السياسي في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ويجعلها رائدة في دعم الحقوق الإنسانية والعدالة.

وبإجماع العديد من الأحزاب السياسية المصرية، يُعد مهرجان العلمين الجديدة أحد الأحداث الرئيسية التي تعزز مكانة مصر السياحية على الصعيدين الداخلي والخارجي..