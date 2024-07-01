قيادات «المتحدة» تصل إلى المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين

وصل إلى المؤتمر الخاص بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان العلمين، منذ قليل، عدد من قيادات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على رأسهم الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة.

كما وصل جمال صلاح، الرئيس التنفيذي لـ pod، والإعلامية منى عبدالوهاب، المتحدث الرسمي باسم المهرجان في دورته الثانية، وأيضًا حضر الفنان أحمد أمين.

ومن المقرر انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين، بعد قليل، داخل نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وخلاله سيتم الكشف عن تفاصيل الدورة الثانية التي ستكون مليئة بالمفاجآت، على غرار الدورة الأولى التي حققت نجاحًا مبهرًا خلال العام الماضي.