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11 يوليو موعد انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية

كتب:

بسمة شطا
07:36 م | الإثنين 01 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

دقائق قليلة وينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين لعام 2024 والذي سيقام في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة .

وجرى الكشف عن الموعد المحدد لإقامة الدورة الثانية من مهرجان العلمين خلال التحضيرات الأخيرة قبل الموتمر، حيث ستنطلق أولى فعالياته يوم 11 يوليو وتمتد حتى يوم 30 أغسطس .

يذكر أنه جرى تحصيص 60 بالمئة من أرباح مهرجان العلمين هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين .

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بقلم بسمة شطا