11 يوليو موعد انطلاق مهرجان العلمين في دورته الثانية

دقائق قليلة وينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن كافة تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين لعام 2024 والذي سيقام في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة .

وجرى الكشف عن الموعد المحدد لإقامة الدورة الثانية من مهرجان العلمين خلال التحضيرات الأخيرة قبل الموتمر، حيث ستنطلق أولى فعالياته يوم 11 يوليو وتمتد حتى يوم 30 أغسطس .

يذكر أنه جرى تحصيص 60 بالمئة من أرباح مهرجان العلمين هذا العام لصالح أشقائنا في فلسطين .