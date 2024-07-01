التزام ورش ومحالات أحياء القاهرة بمواعيد الغلق الجديدة في أول أيام تطبيقها

بدأت محافظة القاهرة، تنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية، والتزاما بتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على متابعة تنفيذ قرار غلق الورش في المواعيد الرسمية المقررة بأحياء المنطقة الشرقية بشارع دمشق حي مصر الجديدة وشوارع مهدي عرفة وصقر قريش حي شرق مدينة نصر ومساكن الفردوس ونادي السكة بحي غرب مدينة نصر.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الحملات المكبرة، التي قامت بها الأحياء لغلق الورش وفقًا لقرار الحكومة، ووجهت باستمرار الحملات المكبرة لتنفيذ التعليمات بمتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية ومشرفي المربعات.

وفقًا للقرار تم عمل حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق شملت أحياء المنطقة، منها أحياء البساتين بمنطقة صقر قريش و15 مايو والخليفة وحلوان بشارع ورش العمرة ومنطقة الحرفين بالعزبة البحرية، وحي السيدة زينب وحي طرة، كما تم عمل حملات غلق الورش بحي المعادي.

مواعيد فتح وغلق الورش

وأشار إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، حفاظاً على توفير الخدمات المهمة لهم.

ترشيد استهلاك الطاقة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الطاقة.