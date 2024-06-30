التطبيق خلال ساعات.. مواعيد غلق المحلات الجديدة ترشيدا لاستخدام الطاقة

تبدأ المحلات التجارية، خلال ساعات، بتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بتطبيق مواعيد غلق المحلات والكافيهات والمطاعم، خلال فصل الصيف على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لتصريحات مصادر في وزارة التنمية المحلية.

موعد تطبيق غلق المحلات التجارية

وستقوم المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية بتسيير لجان في الوحدات المحلية للمرور على المحات التجارية والتأكد من التزامهم بمواعيد الغلق الجديدة التي سيتم تطبيقها غدا الاثنين.

الغلق من الساعة العاشرة مساء

وجاء قرار غلق المحلات التجارية لأن ذلك يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بالنسبة للمحلات، أما بالنسبة للمطاعم ستكون مواعيد الغلق في تمام الساعة الواحدة صباحا.

كما أن الصيدليات والسوبر ماركت مستثناة من قرار الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، فضلا عن المحال الموجودة في الطرق والمولات.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارات مهمة بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ومن بين ذلك تعديل مواعيد غلق المحلات التجارية.