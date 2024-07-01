سعر القمح عالميا يصل أدنى مستوى خلال شهرين بسبب زيادة الإمدادات

شهد اليوم الاثنين، تداولا للعقود الآجلة للقمح بحوالي 5.5 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى خلال شهرين، بسبب توقعات زيادة إمدادات القمح من الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل إمدادات القمح الأمريكية إلى 1.875 مليون بوشل، بزيادة 17 مليون عن الشهر السابق، ومع ذلك، تشهد توقعات القمح العالمية للموسم 2024/25 انخفاضًا في العرض بمقدار 5.7 مليون طن، ليصل المجموع إلى 1.050.3 مليون طن، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

سعر القمح عالميا

ويرجع هذا الانخفاض المتوقع في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج بروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث أدت الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض في تقديرات الإنتاج بمقدار 5 ملايين طن في روسيا و1.5 مليون طن في أوكرانيا، وفي الاتحاد الأوروبي أدى الطقس الرطب بفرنسا إلى انخفاض الإنتاجية المحتملة، ما أثر سلبا على توقعات الإنتاج في المنطقة.

تاريخيًا، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1350 دولارا في مارس 2022.

توقعات سعر القمح

انخفض القمح بمقدار 59.32 دولارًا أمريكيًا أو 9.45٪ منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق CFD الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول القمح بسعر 537.99 دولارًا أمريكيًا بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 494.38 دولار خلال 12 شهرًا.