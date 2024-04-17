«إقبال كبير على الصوامع».. سعر إردب القمح يرسم البهجة على وجوه مزراعي الفيوم

طوابير من السيارات محملة بآلاف أطنان القمح تتراص بانتظام داخل إحدى صوامع محافظة الفيوم، ينتظر كل منها دورها لتقف أمام لجنة الفحص لتحديد درجة النقاوة، وسعر التوريد، لتدخل بعد ذلك في ميزان بسكول لتحديد الكمية، ثم تتجه إلى مخازن الصوامع لتفريغ الذهب الأصفر في خزائن الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من الدقيق والمكرونة والخبز المدعم طيلة عام وحتى الموسم المقبل.

وكشف أحمد حسان، مدير صوامع طامية بمحافظة الفيوم، عن الإقبال الكبير جدًا من المزارعين على توريد محصول القمح للصوامع في أول الأيام، رغم إنّ عملية التوريد اختيارية وليست إجبارية هذا العام، مُشيرًا إلى أنّ الإقبال يبشر بزيادة التوريد هذا العام بصورة كبيرة عن العام الماضي، إضافة إلى زيادة جودة المحصول هذا العام بصورة كبيرة.

توريد 3 آلاف طن

وذكر مدير صوامع طامية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أول ساعات توريد القمح 2024، شهدت توريد نحو 3 آلاف طن، وذلك بخلاف ما تم توريده اليوم ولم يتم حصره حتى الآن، موضحًا إنّهم بدأوا في استقبال محصول القمح من المزارعين مبكرًا بعد الحصول على موافقة الدكتور علي المصيلحي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسبب نضج المحصول مبكرًا بقرى طامية.

سعر إردب القمح 2024

وأشار «حسان» إلى أنّ اللجنة المكلفة باستقبال واستلام محصول القمح تتولى فحص الذهب الأصفر وتحديد درجة نقاوته، حيث يبلغ سعر اردب القمح 2024 نحو 2000 جنيه للأعلى نقاوة بدرجة 23.5، بينما تبلغ نحو 1950 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و1900 جنيه لأقل درجة نقاوة وهي 22.5، بزيادة 500 جنيه عن سعر اردب القمح 2024 لكل درجات النقاوة عن العام المنصرم.

زيادة الإقبال ورضا المزارعين

وأكدّ «حسان»، أنّ هناك زيادة في الإقبال على التوريد، فضلًا عن رضا المزارعين، وفرحتهم بسعر توريد القمح الجديد، مما ينشر البهجة خلال عملية التوريد، موضحًا أنّ الإقبال في أول أيام التوريد مقارنةً بالعام الماضي يكشف زيادة الكميات الموردة هذا العام عن العام الماضي.

العمل على مدار اليوم

وذكر «حسان»، أنّهم يعملون من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً يوميًا، وفي حالة زيادة التوريد والزحام بالتزامن مع الحصاد في الفترة المقبلة، سيتم تحديد فترة عمل ثانية خلال المساء، وفقًا لتوجيهات وزير التموين.