العالمي موري حاتم يستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية منتصف يوليو

تعاقد المطرب العالمي الكندي اللبناني الأصل موري حاتم، نجم ذا فويس كندا، مع شو ميديا برودكشن (لبنان)، على تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية.

وجمعت جلسات عمل مؤخرا بين موري ووليد يزبك ومحمود الشيخ بشأن تجربته المصرية الغنائية الجديدة التي تحمل اسم «كلو خيال» والتي سيتم طرحها منتصف شهر يوليو الجاري.

وكان «موري» قد اعتلى أهم مسارح العالم مع نجوم عالميين وشاركه الغناء بينهم لارا فابيان ومايكل بولتون، وباتريك برويال وغيرهم.

استطاع حاتم، أن يذهل العالم بوصوله إلى النهائيات في برنامج «ذا فويس» بالنسخة الكندية، وسحر الفنانة العالمية لارا فابيان بصوته وحضوره.

يذكر أن موري حاتم خاض جولة غنائية في الولايات المتحدة وكندا، ورافق أيضا الفنان الفرنسي Enrico macias وkendji girac في جولتهما الغنائية بكندا.