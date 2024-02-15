تفاصيل مشاركة نجمة «ذا فويس كيدز» في ألبوم كاظم الساهر.. وعد تحقق بعد 8 سنوات

لدى طرح قيصر الغناء العربي كاظم الساهر ألبومه الجديد في عيد الحب، بعنوان «مع الحب»، فوجئ جمهوره في إحدى أغنيات الألبوم البالغ عددها 13 أغنية، بصوت سوبرانو مميز في أغنية «الليل» من كلمات الشاعر الراحل «كريم العراقي»، وألحان «الساهر»ـ وبددت سهيلة بهجت نجمة «ذا فويس كيدز» حيرة الجمهور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أعادت نشر أغنية «الليل» معلقةً: «المفاجأة وصلت.. مشاركتي مع الفنان الكبير كاظم الساهر، أتمنى تعجبكم».

من هي الفنانة سهيلة بهجت؟

هي مغنية مصرية عرفها الجمهور بصوتها القوي وغنائها لـ«أم كلثوم» من خلال برنامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال «ذا فويس كيدز» في موسمه الأول الذي عرض عام 2016، وانضمت لفريق كاظم الساهر الذي أعجب بموهبتها التي سبقت سنها الصغيرة، ومن هنا بدأت حكاية تعاونه مع الفنانة سهيلة بهجت، حسب تصريحاتها لـ«الوطن»: «حكايتي عن التعاون مع القيصر بدأت من أكثر من 8 سنوات عندما اختارني في فريقه ووعد بدعمي شريطة أن أجتهد وأدرس الموسيقى بشكلٍ أكاديمي وعرفني على مهندس الصوت المبدع إيهاب نبيل الذي يقوم بأغلب أعماله الفنية».

فرصة لا تعوض

أحيانا تقدم لنا الحياة فرصةً ثمينة لتحقيق غاياتنا، والأهم أن نحسن استغلالها ونقدم أحسن ما لدينا لنثبت لها أننا نستحق هذه الفرصة، وهو ما نفذته الفنانة الشابة التي عشقت الغناء من والدها الذي أنشأها على الطرب الأصيل، وسعى أن يؤسس صوتها على الغناء القديم، بعد نجاحها في الوصول إلى الجمهور، حيث اجتهدت حتى التحقت بالمعهد العالي للموسيقى لتحقق الشرط الذي حفزها من خلاله «الساهر» على تعلم الموسيقى بشكلٍ أكاديمي.

وعد كاظم الساهر يتحقق

بعد عرض برنامج المسابقات الغنائية سالف الذكر، قدم كاظم الساهر مع فريقه أغنية «مالي خلق» ليدعم المواهب الكبيرة ذات السن الصغيرة، وكان لسهيلة بهجت حضور واثق وأداء متمكن في الأغنية، التي أضافت لـ«الوطن»: «تدربت على يد مهندس الصوت، الفنان إيهاب نبيل على جميع أشكال الغناء المصري والخليجي والفصحى، وكان القيصر يتابع التطور إلى أن جاء اليوم الذي تحقق فيه حلمي وطلب مني نبيل أن أغني مقطعا من أغنية الليل لعرضها على القيصر الذي وافق بكل ترحاب وغنيت الأغنية وأرسلناها إليه، ثم فوجئت بمكالمة هاتفية منه يثني خلالها على غنائي ويشجعني بأنه سيعتمد المقطع بصوتي الذي أديته، خاصةً بعد ثناء موزع العمل، الفنان هشام نيازي، وتم تسجيل الأغنية مع إيهاب نبيل وإرسالها إلى كاظم للموافقة النهائية، وبالفعل تحقق أكبر حلم من أحلامي وهو أن أغني مع الساهر الذي كلمني هاتفيا ليقول إن شاء الله إنتي معايا في الألبوم الغنائي المقبل».

أغنية «الليل»

أبدع الشاعر الراحل كريم العراقي في قصيدته التي لحنها وغناها صديق دربه، الفنان كاظم الساهر، ويصور فيها قصة خصام رجل لمحبوبته الذي يدفعه الحنين إلى مصالحتها فيهب لمخاطبتها بقوله: «أنا آسف يا غالية» فتعاتبه قائلةً: «أنا لو صحيح غالية، ما كان هذا حاليَ، يا ظالمي يا حارمي، ماذا فعلت أجب»، وهو الجزء الذي غنته سهيلة بهجت وتعلق: «سعادتي لا توصف أن يكون في تاريخي الفني أغنية مع القيصر كاظم الساهر، فهي ليست مجرد أغنية، إنما هي وعد أحلم به منذ 8 سنوات وتحقق».