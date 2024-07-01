تراجع أسعار الفضة اليوم عالميا.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار الفضة إلى نحو 29 دولارا للأوقية يوم الاثنين، لتقطع مكاسب استمرت يومين مع استمرار المستثمرين في تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، استمرت في التباطؤ نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في مايو كما كان متوقعا على نطاق واسع.

أسعار الفضة عالميا

ومع ذلك، دعا مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارا وتكرارا إلى توخي الحذر قبل خفض أسعار الفائدة، حيث قالت محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها منفتحة على زيادة أخرى في أسعار الفائدة إذا توقف التقدم في التضخم أو انعكس.

كما أثرت حالة عدم اليقين بشأن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للفضة، على الأسعار بعد أن أشار تقرير رسمي إلى الشهر الثاني على التوالي من تباطؤ التصنيع في يونيو، وعلى النقيض من ذلك، أشار مسح خاص إلى أسرع وتيرة لنمو قطاع التصنيع في ثلاث سنوات.

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

ارتفعت أسعار الفضة بمقدار 5.56 دولار أمريكي للأوقية أو 23.42% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن تتداول الفضة عند 29.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 32.05 دولار في غضون 12 شهرًا.