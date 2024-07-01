دليل الظواهر الفلكية لشهر يوليو 2024.. السماء تتزين بزخات شهب الدلويات

مجموعة من الظواهر الفلكية تزين سماء مصر والوطن العربي خلال شهر يوليو 2024، إذ ينطبق توقيت ظهورها مع التوقيت الصيفي، ويكون أفضل الأماكن لمشاهدتها هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

ويوضح الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر «فيسبوك»، أبرز الظواهر الفلكية لشهر يوليو 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

2 يوليو

في فجر 2 يوليو يظهر القمر في السماء وأعلاه يظهر الحشد النجمي بلايدس (الثريا أو الأخوات السبعة)، أما في الأسفل يظهر كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية)، في مشهد بديع عبارة عن اقتران ثلاثي يمكن مشاهدته بالعين المجردة، ويمكن رصد المشهد في الساعة الـ 3:45 صباحا، ويختفي تدريجيًا عند شدة ضوء الشفق الصباحي.

6 يوليو

وفي 6 يوليو يكون محاق شهر محرم، ولن يظهر القمر في السماء طوال الليل، إذ يقترن مع الشمس فيشرقا معًا ويغربا معًا، ويولد القمر الجديد بعد خروجه من حالة الاقتران مع الشمس، ويعتبر الوقت الذي يظهر فيه القمر محاقًا هي أفضل الليالي المفضلة لراصدي الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

وفي اليوم ذاته، يظهر القمر في اقتران ثلاثي مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج الجوزاء في مشهد بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، حتى يختفي تدريجيًا في غضون الثامنة والنصف مساءً.

7 يوليو

في هذا اليوم يحدث اقتران ثلاثي للقمر مع كوكب عطارد والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ويمكن رؤيته بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة حتى يختفي في غضون الساعة 9:20 مساءً تقريبا، ونظرًا لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة يمكن رصده باستخدام تلسكوب صغير.

8 يوليو

وفي هذا اليوم يقترن كوكب المشتري مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور قبل شروق الشمس في الساعة 3:50 صباحًا ويمكن رؤيته بالعين المجردة حتى يختفي مع شروق الشمس.

13 يوليو

يقترن القمر بعد غروب شمس هذا اليوم مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة إذ يظهرا متجاوران في السماء حتى يختفي المشهد مع حلول منتصف الليل.

18 يوليو

يقترن القمر قبل غروب شمس هذا اليوم مباشرة مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب)، في اقتران يمكن مشاهدته بالعين المجردة حتى يختفي المشهد الساعة 2:20 فجر اليوم التالي.

20 يوليو

في هذا اليوم يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، في مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة في 2:15 صباحا باتجاه الشرق، ويظل مرئيًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

21 يوليو

يصبح القمر بدرًا كامل الاستدارة إذ يكتمل القرص وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويظل مرئيًا في السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

22 يوليو

يكون هذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره نظرًا لوصوله إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ حوالي 27 درجة من الشمس، ويكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، ويظل فترة طويلة حتى يغرب.

24 يوليو

في هذا اليوم تشهد السماء اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في الساعة 10:25 مساءً تقريبًا، ويختفي المشهد تدريجيًا مع شروق الشمس.

25 يوليو

في اليوم التالي يظهر كوكب عطارد مقترنًا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، ويمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى بدء غروب المشهد بغضون الساعة 9:5 مساءً تقريبًا.

29-28 يوليو

خلال هذين اليومين تشهد السماء ظهور زخة شهب الدلويات، وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو، إذ يصل عدد الشهب فيها إلى نحو 20 شهابًا في الساعة، ويكون أفضل مكان لرؤية هذه الشهب من منطقة مظلمة تمامًا بعيدة عن الأضواء بدءًا من منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء.

30 يوليو

بعد منتصف ليل يوم 30 يوليو، يظهر القمر مقترنًا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) في غضون الساعة 1:20 بعد منتصف الليل، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي.