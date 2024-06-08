الأرض تستقبل إشارات راديو غريبة قادمة من الفضاء تثير حيرة العلماء

إشارات غريبة قادمة من الفضاء عن طريق أحد النجوم، تلقاها علماء الفلك والفيزياء بجامعة سيدني في أستراليا، ليقوموا على الفور بدراستها، ونشر الدراسة في مجلة «ساينس أليرت» العلمية، وفقًا لما جاء في موقع سبوتنيك الروسي.

العلماء تحدثوا عن مصدر الإشارات التي وصلت إليهم، مؤكدين أنها ترجع إلى نجم نيوتروني يُدعى «أسكاب»، يقع على مستوى مجرة ​​درب التبانة ويبعد حوالي 15820 سنة ضوئية عن كوكب الأرض، ووصف العلماء الإشارات بأنهم لم يروا مثلها من قبل.

النجم «أسكاب» الذي أرسل تلك الاشارات، يمر بفترة من النبضات القوية وأخرى ضعيفة، وفي بعض الأحيان يفتقر لوجود نبضات، وينهار قلبه تحت الجاذبة، بحسب ما جاء في الدراسة.

3 أنواع من النجوم النيترونية

«أسكاب» من النجوم النيترونية، وهي 3 أنواع، الأول هو النجم الأساسي الذي لا يقوم بأشياء كثيرة، والنجم النابض الذي يكتسب أشعة الراديو أثناء الدوران، والنجم المغناطيسي الذي ينفجر عندما يتعارض السحب الخارجي للمجال المغناطيسي مع الجاذبية.

العلماء وجدوا أن النجم «أسكاب» لديه فترة منتظمة من النبضات وهي 53.8 دقيقة، واكتشفوا أيضًا أن هناك أوضاع يكون فيه النجم ساطعا للغاية، لكنه يهدأ بعدها بفترة من الوقت، وتم اكتشافه وهو يستأنف نشاطه النبضي بشكل خافت.

اكتشافات جديدة خلال السنوات الأخيرة

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، عثر العلماء على العديد من الأجسام الغريبة، التي تقوم بإطلاق إشارات متكررة في السماء من ناحية الجنوب، ورغم أن جميعهم قد يكونوا مرتبطين ببعضهم، لكنهم لا يتصرفون بالطريقة نفسها.