وزيرة الثقافة تعلن برنامج مشاركة الوزارة في مهرجان العلمين

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان العلمين 2024، والذي ينطلق 11 يوليو الجاري، ويستمر لستة أسابيع، بشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي.

50 فعالية تُقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في بيان إن برنامج الفعاليات يضم هذا العام أكثر من 50 فعالية متنوعة، تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات.

وأضافت وزيرة الثقافة أن مشاركة وزارة الثقافة في النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام تشهد زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه مهرجان العلمين العام الماضي.

وأكدت أن مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية هامة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة بمشاركة نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل الموسيقار هاني شنودة.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات، ومنها فرق: العريش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، النيل للآلات الشعبية، الأقصر، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

فعاليات مميزة للطفل

وأضافت وزيرة الثقافة أن هذه الدورة من المهرجان ستشهد تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومنطقة عرض متميزة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، كما سيشهد تقديم عروض: عرائس «الليلة الكبيرة»، والأراجوز وخيال الظل، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة «الصوت الذهبي»، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود.