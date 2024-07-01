6 عروض لهيئة قصور الثقافة في الدورة 17 للمهرجان القومي للمسرح

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بستة عروض مسرحية في المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السابعة عشرة، دورة الفنانة سميحة أيوب، المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 30 يوليو الحالي.

وبعد إعلان نتائج المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين التي اختتمت أمس الأول، تشارك الهيئة بأربعة عروض لفرق الأقاليم المسرحية، وعرض تجارب نوعية، وعرض نوادي مسرح، والعروض هي «الطاحونة الحمراء» لفرقة قومية القاهرة، بقصة باز لورمان -كريج بيرس، كتابة مسرحية أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني، ويناقش العرض فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة يتصارع فيه الجميع من أجل كسب المال وحب التملك.

العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح

وتشارك الهيئة بالعرض المسرحي «الحضيض» لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، عن نص الأديب الروسي مكسيم جوركي، سينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن، ويناقش العرض عدة قضايا مجتمعية من خلال 10 أشخاص مهمشين، يروي كل منهم قصته.

والعرض الثالث «السد» لفرقة قومية البحيرة، وهو دراما عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي جوابات حراجي القط، إعداد إسراء محبوب، وإخراج محمد عفيفي، وتدور أحداثه بإحدى القرى لتصوير معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد السفر للمشاركة في أعمال بناء السد العالي، مع رصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية.

العرض الرابع «اللعبة» لقومية سوهاج، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، وتدور أحداثه حول مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويُحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

والعرض الخامس «كاسبر»، وهو تجربة نوعية لبيت ثقافة بولكلي، عن نص كاسبر للكاتب النمساوي بيتر هاندكه، دراماتورج وإخراج أشرف علي، ويناقش قضية أصحاب الأرض، ليصور معاناة الشعب الفلسطيني على مر التاريخ.

والعرض السادس «طقوس الإشارات والتحولات» لفرقة نادي مسرح السلام، قصة سعد الله ونوس وإخراج أحمد زكي، ويناقش فكرة كيف يمكن أن تختل النفس البشرية وتتغير دوافعها فجأة؟؛ وكيف يواجه الإنسان هذه التغيرات؟

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وقد حازت جوائز أفضل العروض بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية، ومهرجان نوادي المسرح، ومهرجان التجارب النوعية.

المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام برعاية ودعم وزارة الثقافة، وتتكون لجنة المهرجان من الفنان محمد رياض، رئيسا، والفنان ياسر صادق، مديرا، وأعضاء اللجنة: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.