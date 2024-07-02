العنف في شوارع واشنطن.. 6 حوادث إطلاق نار وطعن تهز العاصمة الأمريكية

شهدت عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن، موجة عنف دامية خلال 12 ساعة فقط، حيث استجابت شرطة المدينة إلى 6 حوادث إطلاق نار وحادث طعن واحد، وأسفرت هذه الموجة عن مقتل رجلين وإصابة آخرين، حسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

موجة عنف دامية في أمريكا

وفي غضون ساعات قليلة، تلقّت شرطة واشنطن بلاغين منفصلين عن إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل شخصين، وفي غضون ثلاث ساعات فقط، بدءًا من الساعة 11 مساءً، شهدت العاصمة الأمريكية أربع حوادث عنف خطيرة، بما في ذلك طعنات وإطلاق نار.

وفي الساعة 11:18 مساءً، تلقت الشرطة بلاغًا عن إطلاق نار في كتلة 2800 من طريق بوميروي SE، وعند وصولهم إلى الموقع، عثروا على رجل مصاب لكنه على قيد الحياة، ونُقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفي غضون نصف ساعة تقريبًا، تلقت الشرطة مكالمة من رجل تفيد بوقوع إطلاق نار في تقاطع شارعي «28 و R SE»، وتحركت الشرطة للبلاغ وأكدت أنه الرجل مصاب ونقل إلى المستشفى.

عيد الاستقلال

وبعد 5 دقائق فقط من الحادث، دخل رجل إلى محطة إطفاء في مبنى من شارع بنسلفانيا؛ لطلب العلاج من إصابات طلقات نارية، ونُقل هو الأخر إلى المستشفى، وفي غضون 12 ساعة مزدحمة بالأحداث الدامية، تلقى رجال الشرطة بلاغًا عن طعن امرأة في الساعة 1:42 صباحًا، ووفقًا للشرطة، لم تكن إصاباتها مهددة للحياة.

جاءت هذه موجة العنف قبل أيام قليلة من عيد الاستقلال، والذي أصبح في السنوات الأخيرة مرتبطًا بزيادة العنف في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، ففي العام الماضي، قتل خمسة أشخاص بالرصاص في أحداث منفصلة خلال يومي 4 و 5 يوليو، كما أسفر إطلاق نار آخر خلال احتفالات عيد الاستقلال عن إصابة 9 آخرين.