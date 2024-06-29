رجل أعمال ألماني: مناظرة بايدن وترامب أظهرت أن أمريكا على وشك الانهيار

قال رجل الأعمال الألماني الشهير كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسلفه ومنافسه في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة على وشك الانهيار.

«دوت كوم»: سمعة أمريكا تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه

وأضاف «دوت كوم»، عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقًا: «لم يكن الأمريكيون وحدهم هم من شاهدوا المناظرة بين بايدن وترامب، بل شاهدها العالم بأكمله.. سمعة حكومة الولايات المتحدة تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه».

Not only Americans watched the debate yesterday. The whole world did. The standing of the US Govt is damaged beyond repair. Proxy war, genocide, non-stop propaganda and a leader in adult diapers who’s mentally incapacitated. The wolves are circling. The end of empire is near. — Kim Dotcom (@KimDotcom) June 29, 2024

ويرى رجل الأعمال الألماني، أن الحروب التي تخوضها واشنطن بالوكالة، والدعاية الموجهة المستمرة، وحرب الإبادة التي تدعمها في غزة والزعيم الأمريكي الذي يظهر عليه تدهور عقلي واضح بسبب كبر سنه (81 عاماً)، سيقودون الولايات المتحدة إلى كارثة قائلًا: «نهاية الإمبراطورية وشيكة».

والخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة، ومن المقرر أن تنعقد مناظرة أخرى في سبتمبر المقبل، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وخلال المناظرة ظهر بشكل واضح أثار التقدم في السن لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم الإجماع على أنه تلقى هزيمة ساحقة أمام ترامب.

فيما طالب عدد كبير من الأمريكيين بما فيهم أعضاء من الحزب الديموقراطي الذي يمثله بايدن في الانتخابات تطالبه بالتنحي أو سحب ترشحة نظرا لأدائه السيئ في المناظرة.

بايدن: لم أعد شابًا ولا أستطيع السير كما كنت في السابق

ومن جانبه، اعترف بايدن بأنه أدى بشكل سيئ وقال خلال تجمع انتخابي له أمسِ في ولاية كارولينا الشمالية: «لم أعد شابًا ولا أستطيع السير كما كنت في السابق، لما أعد أناظر بالجود السابق، ولكنني أقدر على تأدية مهام رئيس الولايات المتحدة».

وأضاف: «لو لم أكن أعلم من أعماق قلبي وروحي بأنني قادر تنفيذ مهام رئيس البيت الأبيض لما كنت ترشحت للانتخابات»، وفقا لوكالة «رويترز».