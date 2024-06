رجل أعمال ألماني: مناظرة بايدن وترامب أظهرت أن أمريكا على وشك الانهيار

قال رجل الأعمال الألماني الشهير كيم دوت كوم، إن المناظرة الانتخابية بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وسلفه ومنافسه في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب، أظهرت أن الولايات المتحدة على وشك الانهيار.

وأضاف «دوت كوم»، عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقًا: «لم يكن الأمريكيون وحدهم هم من شاهدوا المناظرة بين بايدن وترامب، بل شاهدها العالم بأكمله.. سمعة حكومة الولايات المتحدة تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه».

Not only Americans watched the debate yesterday. The whole world did. The standing of the US Govt is damaged beyond repair. Proxy war, genocide, non-stop propaganda and a leader in adult diapers who’s mentally incapacitated. The wolves are circling. The end of empire is near.