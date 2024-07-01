الأخطر منذ 58 عاما.. إعصار بيريل يجبر سكان أمريكا على البقاء بمنازلهم

منذ إعلان المركز الوطني للأعاصير الأمريكية، اقتراب إعصار بيريل من الفئة الرابعة وزحفه نحو منطقة جزر الكاريبي، انتشر الذعر والخوف في كل مكان، إذ اختفى الناس من الشوارع والتزموا منازلهم، فيما وثق البعض خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شدة الرياح وقوة الأمواج التي أغرقت أجزاءً من الطرق.

مشاهد ذُعر السكان من إعصار بيريل

ونشرت شبكة «بي بي سي بربادوس»، مشاهد من اقتراب إعصار بيريل وتدهور الظروف البحرية على طول الساحل الجنوبي في منطقة أويستينز، إذ هرب الصيادون بمراكبهم مع ازدياد شدة الأمواج، ومن المتوقع أنّ تزيد قوة الرياح في الساعات المقبلة.

أحد سكان بربادوس، نشر عبر«إكس» مقطع فيديو قصير لشدة الرياح التي ضربت منزله، بينما نشر صحفي رياضي يدعى جيف ليمون، مقاطع فيديو توثق بداية الإعصار منذ ساعات قليلة عبر صفحته الرسمية، أما في مناطق سانت فنسنت وجز جرينادين بالكاريبي، أصبحت الشوارع فارغة تمامًا في ظل ترقب السكان لوصول إعصار بيريل ذو الفئة الرابعة ويعد أقوى إعصار منذ عام 1966.

ماذا يعني الإعصار من الفئة الرابعة؟

وتعني الفئة الرابعة من الأعاصير أنّ تتراوح سرعتها بين 130 و156 ميلاً في الساعة، ما يسبب أضرارًا كارثية، إذ تتعرض بعض المنازل لأضرار بالغة مع فقدان معظم هيكل السقف أو بعض الجدران الخارجية، وتكسير معظم الأشجار أو اقتلاعها وسقوط أعمدة الكهرباء.

ومن الآثار المدمرة التي يمكن أنّ يسببها إعصار بيريل من الفئة الرابعة، انقطاعات التيار الكهربائي لأسابيع وربما أشهر، وتكون معظم المنطقة غير صالحة للسكن لأسابيع أو أشهر، مثل ما حدث في إعصار ميامي في أعوام 1888 و1900 و1919 و1926، وإعصار بحيرة أوكيتشوبي/بالم بيتش في عام 1928 ودونا في عام 1960 في جنوب فلوريدا كأعاصير من الفئة الرابعة.

وقال الدكتور صلاح عرفة أستاذ علوم المناخ لـ«الوطن»، إنّ قوة الإعصار مقسمة لفئات، وأقوى فئتين هما الرابعة والخامسة، وتعني أنّ الرياح شديدة جدًا في الحراراة والكثافة وتؤثر على المنازل المبينة بطريقة غير ملائمة لمثل هذه المناطق.

تحذيرات خطيرة من إعصار بيريل

وكان المركز الوطني للأعاصير الأمريكية، قد أطلق ليلة أمس الأحد، تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة إعصار بيريل واقترابه من جزر ويندوارد في جنوب شرق البحر الكاريبي، باعتباره عاصفة «خطيرة جدًا» من الفئة الرابعة، وهو أول إعصار كبير في موسم المحيط الأطلسي سيجلب معه رياحًا وعواصف تهدد الحياة وإلى جزر ويندوارد في وقت مبكر من اليوم، إذ يتحرك غربا بسرعة تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.