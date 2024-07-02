عاجل: العالم في 24 ساعة.. وحش المحيط يهدد أمريكا وكوريا الشمالية تطلق صاروخين وإعلان موعد انتهاء الحرب في غزة

شهد العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة العديد من الأحداث الساخنة على مختلف الأصعدة، فمن غزة التي تشهد حربًا عنيفة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لتهديدات بإعصار قوي، وإلى شبه الجزيرة الكورية التي تشهد تصعيدًا عسكريًا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، حيث تتفاقم الأزمات وتتسارع حدتها.

إعصار بيريل

بالنسبة لإعصار بيريل، فقد ازدادت خطورته بشكل كبير حيث صنفه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) كعاصفة من الفئة الرابعة الخطيرة للغاية، ويتوقع أن تجلب هذه العاصفة رياحًا مدمرة وفيضانات مفاجئة إلى جزر ويندوارد في البحر الكاريبي مع استمرار تعزيز قوتها بشكل سريع.

صدر تحذير من المركز يفيد بأن الإعصار الأول في موسم 2024، والذي يقع حاليًا على بعد حوالي 310 أميال (500 كيلومتر) شرق وجنوب شرق بربادوس، يحمل رياحًا بسرعة قصوى تصل إلى 130 ميلًا في الساعة (215 كيلومترًا في الساعة).

من المتوقع أن يتحرك الإعصار عبر جنوب شرق ووسط البحر الكاريبي ابتداءً من مساء أمس وحتى الأربعاء، ومن المتوقع أن يبقى من الفئة الرابعة أثناء مروره عبر جزر ويندوارد، وهو أمر غير مألوف لظهور إعصار كبير في هذا الوقت المبكر من موسم أعاصير المحيط الأطلسي الذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر.

فيما يخص كوريا الشمالية، فقد أطلقت صباح اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى من مقاطعة هوانجهاي الجنوبية، ما أثار قلق جيرانها في الجنوب.

الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى

وفي بيان صادر عن كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية بعد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، أكدوا أن الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى ويقوم بتبادل المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان، وأن عمليات المراقبة واليقظة قد تم تعزيزها استعدادًا لأي عمليات إطلاق صواريخ أخرى من قبل كوريا الشمالية.

فيما يتعلق بالوضع في غزة، فما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في الشجاعية وخان يونس، إذ ترددت تقارير قناة 13 الإسرائيلية عن قرب نهاية الحرب في قطاع غزة خلال 10 أيام.

يأتي ذاك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء المرحلة الثالثة من الحرب، وفي الوقت نفسه تقترب العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية من نهايتها.

ما بعد الحرب في غزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أكدوا وجود خطط مُعدة مسبقًا لـ «ما بعد الحرب» في غزة، وتنتظر الموافقة على تنفيذها.

في حديثه لـ «الوطن»، أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن قرار إنهاء الحرب الحالية في غزة يدل على استعداد إسرائيل لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية.

يرى الدكتور الرقب أن الهدف هو تنفيذ عمليات مُركزة مشابهة لعملية الشجاعية، كما يظهر من طلب إسرائيل من سكان خان يونس مغادرة المناطق الشرقية للمدينة.