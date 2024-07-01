بث مباشر من ‎إعصار بيريل.. الأقوى منذ 20 عاما

نشر المركز العالمي للأعاصير، تغريدة عبر «توتير» تفيد بأنّ إعصار بيريل «الخطير للغاية» انتقل من الفئة الثالثة إلى إعصار من الفئة الرابعة، واقترب من جزر ويندوارد، وسط تحذيرات بإخلاء تامٍ لكل المناطق التي من المتوقع أن يطولها الإعصار.

بث مباشر من إعصار بيريل

ونشرت قناة LSE بثا مباشرا عبر «يوتيوب» للأماكن التي يمر عليها الإعصار:

تحذيرات من إعصار بيريل: يهدد الحياة

وحذّر الموقع من حدوث رياح تهدد الحياة بداية من صباح اليوم من العواصف التي تهدد الحياة والرياح العنيفة والفيضانات المفاجئة.

ويتحرك الإعصار غربًا جنوب بربادوس مباشرةً، ومن المتوقع أن يمر عبر جزر ويندوارد صباح الاثنين، حيث تكون سانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا الأكثر عرضة لخطر الضرب من قلب العاصفة.

وأشار خبراء إلى أنّه في حال إذا استعاد بيريل بعض قوته، فمن المتوقع أن يكون أقوى عاصفة شهدتها المنطقة منذ إعصار إيفان في عام 2004.

سكان الجزيرة ينهون الاستعدادات النهائية للطوارئ

كان سكان الجزيرة يتدافعون لإنهاء الاستعدادات النهائية لحالات الطوارئ ليلة الأحد فيما حذّر المسؤولون المحليون من آثار كارثية محتملة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والتهديدات لسلامة السكان.

وقال رئيس الوزراء رالف غونسالفيس: «أريد من الجميع في سانت فنسنت وجزر غرينادين أن يأخذوا هذه المسألة على محمل الجد.. هناك بعض الأشخاص الذين يأملون في الأفضل، وعلينا جميعا أن نفعل ذلك، ولكن علينا جميعا أن نستعد للأسوأ».