رئيس «قضايا الدولة» يهنئ المستشار أحمد عبد الحميد بتوليه رئاسة مجلس الدولة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار أحمد عبد الحميد عبود بمناسبة ثقة القيادة السياسية، وصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.

وسأل «الفخراني» المولى- عز وجل- أن يوفق «عبود» ويسدده في قيادة مجلس الدولة لأداء واجبه القانوني والقضائي في إحدى الجهات القضائية الهامة في مصر، لتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في تصريح للمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.