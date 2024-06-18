«المصريين الأحرار» يشرح إنجازات القيادة السياسية لأهالي قرى ونجوع أسيوط

أجرت قيادات حزب المصريين الأحرار في أسيوط، زيارة إلى بعض العائلات في مراكز وقرى ونجوع المحافظة خلال إجازات عيد الأضحى، في إطار حرصهم على التواصل مع المواطنين وتعزيز أواصر الترابط معهم.

تأتي الزيارات تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالمشاركة في المناسبات السعيدة وتقديم التهاني للمواطنين، وانتهاز الفرصة لشرح الإنجازات التي تحققت في عهد القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والوقوف على احتياجات المناطق.

حزب المصريين الأحرار

وقال محمد أبو عين، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الحزب بأسيوط: «الزيارات تأتي في إطار سياسة الحزب بالتلاحم مع المواطنين والاستماع إليهم ومشاركتهم في جميع المناسبات والوقوف بجانبهم».

وأضاف «خلال هذه الزيارات شرحنا إنجازات الدولة في مختلف المجالات، وتناولنا خطط التنمية المستقبلية، واستمعنا إلى مطالب المواطنين والخدمات التي يحتاجون إليها».

وأوضح أمين تنظيم أسيوط: «الحزب يعمل على توصيل مطالب المواطنين إلى المسؤولين، والعمل على حلّها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية».