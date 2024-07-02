مها بهنسي: مهرجان العلمين الأقوى في مصر والشرق الأوسط

أشادت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بالدورة الثانية لمهرجان العلمين.

وكتبت مها بهنسي: «للعام الثاني على التوالي، أقوى مهرجان غنائي في مصر والشرق الأوسط مهرجان العلمين، شكرا جدا للشركة المتحدة، المؤسسة العظيمة اللي وضعت كل المجالات الفنية والإعلامية في مسارها السليم، مش جديد على مصر واللي حتفضل دايمًا هوليوود الشرق، فخورة بانتمائي لهذه المؤسسة العظيمة».

مهرجان العالمين يتصدر ترند إكس

وتصدر مهرجان العلمين، ترند موقع التدوينات القصيرة «إكس»، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثانية، المقرر إقامتها في الفترة بين 11 يوليو حتى 30 أغسطس.