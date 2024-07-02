كوريا الشمالية تختبر صاروخا بالستيا ضخما بوزن 4.5 طن

أعلنت كوريا الشمالية اليوم نجاحها في اختبار صاروخ باليستي تكتيكي جديد قادر على حمل رأس حربي نووي ضخم يبلغ وزنه 4.5 طن، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

صاروخ نووي

وأوضحت كوريا الشمالية أن اختبار الصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد، المعروف بـ«هواسونجفو- 11 دا-4.5»، تم برأس حربي ثقيل محاكاة للتحقق من ثباته ودقته، مما يزيد من تهديدات أمن المنطقة.

وأبقت بيونج يانج على تفاصيل رأسها الحربي خلال اختبار الصاروخ الجديد، دون الكشف عن طبيعة الرأس الحربي المحاكي.

رأس حربي كبير

وحددت كوريا الشمالية موعدًا لإجراء اختبار آخر لتحديد قوة الانفجار المرتقب للرأس الحربي الكبير، سيتم إطلاقه في يوليو وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأبلغت كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، عن إطلاق صاروخين باليستيين من قبل كوريا الشمالية، وأكدت أن الصاروخ الثاني فشل على الأرجح بعد وقت قصير من إطلاقه، وانفجر أثناء تحليقه فوق اليابسة، ولم تذكر الوكالة الكورية الصاروخ الثاني.