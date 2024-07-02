وليد توفيق يهنئ نجوى كرم بزفافها: ألف مبروك من قلبي

هنأ المطرب وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» المطربة نجوى كرم بزفافها، الذي أعلنت عنه منذ أيام في إحدى حفلاتها.

ونشر وليد توفيق صورة تجمعه بنحوى كرم معلقًا: «شمس الغنية اللبنانية.. رفيقة العمر.. الصديقة الغالية والوفية نجوى كرم .. ألف مبروك من قلبي زفافك من الصديق الغالي الحبيب عمر الدهمان.. بتمنالكم من قلبي كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام.. ألف مبروك».

نجوى كرم تعلن عن زواجها

وأعلنت الفنانة نجوى كرم، منذ أيام، خلال حفلها برومانيا عن زفافها قائلة: «رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات».