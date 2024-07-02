«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية خلال 24 ساعة.. 7 نصائح للتعامل معها

تمر البلاد خلال هذه الفترة بأجواء حارة، تصاحبها بعض الظواهر الجوية، من المتوقع أن تؤثر على أنحاء متفرقة خلال 24 ساعة، حسبما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

أشارت «الأرصاد» إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات.

تحذير من ظاهرة جوية على ار اليوم

وحذّرت «الأرصاد» ظاهرة الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي ويجب التعامل معها بحذر.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح سابق لـ«الوطن» بعض النصائح للتعامل مع الشبورة المائية، ويمكن تناولها فيما يلي:

الحذر في أثناء القيادة على الطرق السريعة.

يفضل الخروج بعد الـ8 صباحًا، لأن الرؤية تبدأ في التحسن بشكل تدريجي

العمل على إضاءة أنوار السيارة، لضمان الرؤية بشكل واضح، خاصة للسيارات القادمة من الخلف تفاديا لحدوث تصادم

فتح زجاج السيارات لتجنب تكون بخار بالداخل، الأمر الذي يعمل على حجب الرؤية.

استخدام آلة التنبيه الموجودة داخل السيارة خاصة في ظل انعدام الرؤية للعمل على تنبيه من حولك.

استخدام مساحات الزجاج بصفة مستمرة في أثناء الشبورة.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

وتوقعت «الأرصاد»، أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة، إلى جانب نشاط في رياح على أغلب الأنحاء على مدار اليوم.