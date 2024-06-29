ظاهرة جوية تخفف الرطوبة في 7 دول عربية.. هل تصل مصر؟

منطقة شبه الجزيرة العربية التي تتسم بطقس حار؛ تتعرض في هذا الوقت من العام لرياح موسمية شديدة وهي رياح البوارح، لكن مع قدرتها على كسر حدة الرطوبة، فهي أيضًا تتسبب في إثارة الغبار والأتربة، فهل تتعرض مصر لمثل هذه الرياح شديدة الجفاف، وما هي توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة؟.

معلومات عن ظاهرة رياح البوارح

في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «رياح البوارح موسمية وتحدث على القطاع الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تشمل مناطق من العراق وإيران والدول المطلة على الخليج العربي وهي السعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر».

وأضاف: «كل هذه المناطق معرضة لرياح البوارح نتيجة تمركز منخفضات جوية هناك يقترب منها مرتفع جوي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعند اجتماع منخفض جوي ومرتفع جوي وقيم الضغط متقاربة بشكل كبير يؤدي لنشاط الرياح، وفي الغالب لا تتجاوز سرعتها طبقا لقياستها الـ 20 و 25 كم / الساعة وفي بعض الأحيان بعض الهبات مع رياح البوارح تتجاوز الـ50 كم/ الساعة، على أرض صحراوية جافة خلال هذا التوقيت من العام».

وتابع «القياتي» قائلًا: إن رياح البوارح لا تُسبب أمطارًا، لأنها تأتي من مناطق صحراوية جافة، لكن نشاط الرياح هناك يضيع إحساسهم بالرطوبة العالية.

هل تأتي رياح البوارح مصر؟

وقال«القياتي»، إن منطقة شبه الجزيرة العربية وتحديدا القطاع الشرقي منها تتعرض لرياح البوارح المحملة بالأتربة والغبار، ومصر على الحدود الغربية من شبه الجزيرة العربية وتواجد هذه الرياح يكون في المنطقة الشرقية لذلك لا تتأثر مصر بها، بينما تتأثر بمنخفض الهند الموسمي القادم من البحر المتوسط، ومنخفض الأزور أو العروض الوسطي القادم من جزر الأزور في المحيط الأطلسي».

واستطرد: «من تحليل الخرائط والتوزيعات الضغطية من الممكن على نهاية الأسبوع الحالي أن تتوفر التوزيعات الضغطية الملائمة لحدوث مثل رياح البوارح على شمال شبه الجزيرة ومناطق من العراق، أما مصر فتتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض طفيف لدرجات الحرارة».