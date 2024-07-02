حمام دخان وكحل بالثوم.. حفل استقبال طفل هندي اتولد في الحج

سعادة كبيرة شعرت بها أسرة نوسرت قريشي الهندية بعدما وضعت مولودها الثاني أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام في أحد مستشفيات مكة بالسعودية، إذ فاجأتها آلام المخاض بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لتطلق عليه الأسرة اسم «أريان الرحمن» و«أريان» هو اسم هندي معناه أن الطفل يحمل روح القوة والشجاعة بحسب تصريح الأسرة لـ«الوطن».

تفاصيل ولادة طفل هندي في الحج

أكياس حلوى هندية وساري هندي وتزيين الشارع والمنزل وإعداد غرفة مخصصة للطفل مصنوعة كلها من الـ«الهاندميد»، وعزف الموسيقى، كانت أبرز العادات التي استقبلت بها الأسرة مولودها «أريان الرحمن» بعدما وصل إلى بلده بحسب جدته «أّمية قريشي»: «لازم نعمل حفل للبيبي وخاصة مع أول داخلة للمنزل بعد ولادته في الخارج، ونعتبر أريان الرحمن هدية الله لنا، فلم نتوقع أن تضع ابنتنا مولودها في السعودية أثناء مناسك الحج، وعندما فاجأتها آلام المخاض توجهت للمستشفى فوضعت مولودها وأسميناه أريان كاسم هندي والرحمن تيمنا بأسماء الله الحسنى وبالشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الديمنية بالحرمين».

«حمام الدخان» هي العادة الأبرز للهنود، ويحمل خلالها الطفل فوق النيران المشتعلة في أخشاب الأشجار لحمايته من الشر والأمراض بحسب «أّمية»، فضلا عن ربط «حظاظة» في يد الطفل: «لازم نحط حظاظة علشان الحسد وكمان نحط قلم وروبيات هندية في إيديه، والطفل يختار إذا تمسك بالقلم فإنه يبغي التفوق في العلم، إما إذا تمسك بالأموال فإنه سيتمسك بها».

حفل استقبال طفل هندي مولود في الحج

«كمون الملوك وبذور الأجوان»، هو الكحل الرسمي للمسلمين الهنود، وهي إحدى العادات التي يحرص مسلمو الهند على تكحيل الطفل بحسب الجدة: «بنجيب الثوم ومكونات الكحل ونولع فيه وبعدين نحطه في عين البيبي، وهي عادة أصيلة من عاداتنا أثناء استقبال المولود وهو ما فعلناه عند وصول أريان الرحمن».

أقداح القهوة والشاي والبرياني والغنجي والهريس، وعصائر ممتزجة بلباب البرتقال والتفاح والتمر، هي أبرز الأطعمة التي قدمتها أسرة «أريان الرحمن» لضيوفها فور وصولهم بحسب والدته نوسرت قريشي: «لازم الأم هي اللي تعد الأطعمة والمشروبات للضيوف سواء القهوة أو الشاي أو العصائر، لكن لا ترهق نفسها في إعداد المأكولات فالأسرة تتولى ذلك أو الشيف الخاص بها».

رحلة إيمانية عاشتها نوسرت قريشي أثناء أدائها مناسك الحج لأول مرة، وصفتها برحلة العمر بحسب وصفها: «لم أكن أتخيل أنها رحلة إيمانية وروحانية جميلة، هي رحلة العمر لأي مسلم، نصحتني أسرتي بعدم السفر هذا العام لحملي في الشهر السابع، لكنني صّممت على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كتب الله لي أداء الفريضة فلم أتردد واستودعت حملي ونفسي عند الله وتمنيت أن يولد ابني في مكة وحقق الله أمنيتي».

أمنية والدة الطفل الهندي

آلام شديدة فاجأت «قريشي»، بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى، لتنقلها سيارة إسعاف إلى تجمع مكة المكرمة الصحي، لتضع مولودها رغم عدم اكتمال حملها، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يأتي في ذلك التوقيت: «رغم أن أريان مولود في غير ميعاده لكن الله حفظه بحق ولادته في أطهر بقاع الأرض، ولم استسلم لشكوك أسرتي حول تعبه وأنه سيعاني من مشاكل صحية، وجدت طفلي أمامي مكتملا وبصحة جيدة، وهنا كانت المعجزة الإلهية فطفلي ولد معافٍ لم تصبه أمراضا وهذه كانت رسالة الله لي».

تتمنى نوسرت قريشي، أن يكون طفلها من حفظة كتاب الله: «سأزور مكة كل عام مُعتمرة ومعي طفلي وسأحرص على تحفيظه كتاب الله وأتمنى أن يتمسك بالقرآن، فهو ولد في أطهر بقاع الأرض وبخير بعكس توقعاتنا».