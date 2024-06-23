«يوم حزين على الهند».. ماذا حدث لـ190 عاملا بعد تناولهم مشروبا شهيرا؟

تعيش الهند مأساة، بسبب الوفاة المستمرة، التي تحدث في إحدى البلدان بالجنوب، نتيجة تناول مشروبات فاسدة، تحتوي على مادة الميثانول السامة، ولا ينجو منها أحد، لتتحول السماء إلى شبورة من الدخان، بسبب حرق الجثث.

تباع بعض المشروبات في السوق السوداء بسعر رخيص، في بلدة صغيرة بأقصى جنوب الهند، مضاف إليها مواد مغشوشة، تؤثر سلبًا على صحة الجسد، بل تشكل خطورة كبيرة، ما أدى إلى وفاة 53 شخصًا، وحوالي 100 مصاب، بين الحياة والموت في المستشفيات، يتلقون العلاج المناسب، بحسب وسائل إعلام هندية.

وفاة 53 شخصًا بسبب المشروبات المغشوشة

أوضح إم إس براسانث، المسؤول في منطقة كالاكوريشي، أن هناك 53 شخصًا توفوا بسبب المشروبات المغشوشة، وذكر حاكم الولاية آر إن رافي، أن عددا كبيرا من الضحايا في حالة خطرة، بحسبما ذكرته وكالة أنباء بي تي آي الهندية «برس ترست أوف إنديا».

المشروبات الفاسدة تحتوي على مادة الميثانول السامة

بعد إجراء الفحوصات الطبية، اكتشف الأطباء أن المشروبات الفاسدة تحتوي على مادة الميثانول السامة، والتي كانت سببًا في وفاة 37 شخصًا، قبل واقعة المشروبات، بحسبما أوضحه إم كيه ستالين، المسؤول في ولاية تاميل نادو.

يبلغ سعر المشروب 60 روبية

البعض قد نجا من الموت إلا أنهم فقدوا بصرهم، بسبب مفعول الميثانول، الذي تمت إضافته إلى المشروبات الفاسدة، ومن المحزن أن الضحايا من العمال الفقراء، ويعمل أغلبهم في قطاع الزراعة، واعتادوا على تناول المشروبات قبل بدء عملهم، ليساعدهم على الحيوية والنشاط، إذ يبلغ سعر المشروب 60 روبية، ويتصاعد الدخان إلى السماء نتيجة حرق الجثث، بحسبما أوضحه مسؤول محلي في منطقة كالاكوريشي، لصحيفة إنديان إكسبريس.