تفاصيل إنقاذ طفل هندي أصم سقط في بئر عميقة لمدة 100 ساعة (فيديو)

مأساة أخرى تشبه حادث الطفل المغربي ريان التي وقعت أحداثها في شهر فبراير الماضي، عندما سقط في بئر عميقة وخرج منها جثة هامدة، وأثار تعاطف العالم أجمع، لتتكرر الحادثة ذاتها ولكن تلك المرة في الهند إلا أنّ ثمة اختلاف في الفصول النهائية للقصة، حيث نجحت السلطات الهندية في إنقاذ صبي يبلغ من العمر 10 أعوام، سقط في بئر في ولاية تشهاتيسجاره بوسط البلاد، في عملية استمرت أكثر من 100 ساعة واختتمت طوال الليل، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

إنقاذ الطفل الهندي

وكان الصبي «راهول» قد سقط في البئر أثناء اللعب بالقرب من منزله في قرية بيرهيد في الهند يوم الجمعة، وتم إنقاذه أخيرًا بعد عملية استمرت 104 ساعات. «راهول» الذي كان محاصرا في مأزق، تم إنقاذه أخيرًا، وتم إرساله عبر ممر أخضر إلى بيلاسبور لإجراء فحص طبي.

نقل الطفل إلى المستشفى

ونشرت السلطات الهندية صوراً للعملية، تصور أفرادًا ينقلون الطفل عبر نفق وينقلونه على نقالة إلى المستشفى، حيث يتلقى حاليًا عناية طبية خاصة، واستغرقت عمليات الإنقاذ، التي شارك فيها أكثر من 150 شخصًا، وقتًا أطول من المعتاد بسبب وجود حجر في المنطقة أدى إلى تعقيد عملية حفر نفق موازٍ لسحب الشباب، وفقًا للقوة الوطنية لمواجهة الكوارث، ويشار إلى أنّ «راهول» هو فتى أصم وأبكم وكان عالقًا في بئر 80 قدمًا مع ثعبان وضفدع لمدة أربعة أيام.

حوادث مماثلة في الهند

ووقع حادث مماثل في الهند في نهاية أكتوبر عام 2019 ، عندما سقطت الطفلة سوجيث ويلسون البالغة من العمر عامين في بئر على عمق نحو 30 مترًا في الجزء الجنوبي من البلاد، وتم انتشال جثة القاصر بعد عملية إنقاذ استمرت أكثر من 80 ساعة.