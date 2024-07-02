بكتيريا الليستيريا القاتلة تتفشى في بريطانيا.. طرق العدوى والوقاية

حالة من القلق أصابت كثيرون حول العالم، بعدما تفشيت بكتيريا الليستيريا، وهي عدوى خطيرة يسببها تناول الطعام الملوث، وحذر مسؤولو الصحة في بريطانيا من تناول مجموعة من الأطعمة، التي يمكن أن تكون ناقلة للبكتريا وبالتالي تمثل خطورة كبيرة على حياة ملايين من البشر.

علامات الإصابة بيكتيريا الليستيريا

وأوضحت الهيئة البريطانية للصحة، وجود مجموعة من العلامات التي تظهر على الجسم بعد تناول الطعام، تدل على الإصابة ببكتيريا الليستيريا، وهي البكتيريا المسببة لمرض الأمعاء، وهذه العلامات تتمثل في الحمى والقشعريرة والشعور بألم عضلي وغثيان وإسهال، ويحدث هذا بسبب وجود الطعام في بيئات غير رطبة.

وتوجد بكتيريا الليستيريا عادةً في الحليب غير المبستر، والأجبان الطرية، والأطعمة الجاهزة والمعبأه، وفقًا لحديث محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، كما تشكل اللحوم والأسماك المجففة بما في ذلك السوشي والفواكه المقطعة مسبقًا مخاطر أيضًا.

أسباب وأعراض بيكتيريا الليستيريا

وأضاف «الحوفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سبب الإصابة ببكتيريا الليتسيريا هي تناول الطعام الملوث، ويظهر في صورة أعراض من الصداع وتيبس الرقبة والتشوش وفقدان التوازن والتشنجات، ويسبب خطر على الأمعاء، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

طرق الوقاية من بكتيريا الليستيريا

وأكد أنه يجب الانتباه عند شراء الأطعمة، القيام بالتالي: