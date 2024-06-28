فوائد غير متوقعة لمشروب الكركديه.. يحارب فيروس خطير

الكركديه هو نبات عشبي عادةً ما يكون خالٍ من الكافيين والسعرات الحرارية، وذو مذاق محبب في الدول العربية، ويمكن تقديمه ساخنًا أو مثلجًا، ويستخدم في البلدان الإفريقية منذ عقود طويلة لدوره في خفض درجة حرارة الجسم، ولعلاج أمراض القلب، وتسكين التهاب الحلق، وفق ما ذكره موقع healthline الطبي.

محاربة بعض سلالات أنفلونزا الطيور

رغم احتواء مشروب الكركديه على كميات صغيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن الأخرى، إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أثبتت قدرته على علاج العديد من الحالات من بينها، محاربة الالتهابات والبكتيريا ودعم صحة الكبد و خفض ضغط الدم ونسبة الكوليسترول بالدم فضلًا عن دوره في تعزيز فقدان الوزن، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـمكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

كما أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دور مشروب الكركديه لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائه على الأنثوسيان المضاد للأكسدة، كما ثبت أيضًا فعاليته في محاربة بعض سلالات فيروس أنفلونزا الطيور.

في إطار هذا، أكد الدكتور خبير التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن»، فائدة مشروب الكركديه في تقليل الالتهابات الموجودة في الجسم، فضلًا عن دوره في تدمير الجزيئات الضارة داخل الجسم - المعروفة بالجذور الحرة - التي تسبب أمراض السرطان والقلب، كما أثبت الكركديه فعاليته في تعديل مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، من خلال مساعدته على امتصاص السكر من قِبل الجسم.

تحضير مشروب الكركديه

ويمكنك تحضير مشروب الكركديه باتباع الخطوات التالية: