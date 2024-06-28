رئيس «الباطنة» بعين شمس: مصر تتصدر أغلفة المجلات لنجاحها في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إنَّه بعد معاناة لسنوات بسبب عدوى فيروس سي وانتشاره في مصر وإصابة أعداد مهولة من المواطنين واعتبرت مصر لفترة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد المصابين بالالتهاب الفيروسي، الذي يتسبب في تليف الكبد وفشل وظائفه كما ينتج عنه قيء دموي ومضاعفات خطيرة، نجحنا في القضاء عليه.

مجهودات ثورة 30 يونيو ومبادرة 100 مليون صحة

وتابع «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أعداد المرضى ظلت في تزايد إلى أن جاءت ثورة الـ 30 من يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد والاهتمام بصحة المواطنين وإطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة 100 مليون صحة، نجحت البلاد في القضاء على الوباء وأعلنت خلوها من فيروس سي.

القضاء على «فيروس سي»

وأشار إلى تصدر مصر أغلفة المجلات – مؤخرًا – بسبب نجاحها في القضاء على «فيروس سي»، بل ومن الخارج يأتون لتلقي العلاج في مصر، لافتًا إلى تحمل ميزانية الدولة نحو 144.8 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية خلال 10 سنوات.