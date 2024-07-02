«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الإنجليزي للثانوية العامة عبر «تليجرام»

زعمت صفحات الغش الإلكتروني، تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عبر موقع «تليجرام»، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية الآن، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان بدقائق والذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات ، مطالبين رواد موقع التواصل الاجتماعي بسرعة حل الأسئلة ونشرها.

عمليات التعليم تحقق في مزاعم تداول الإنجليزي

ومن جهته، أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الإنجليزي للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني للتحقق من صحتها وأنها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب.

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للإنجليزي سيتم التوصل إلي المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: لا تهاون مع الغشاشين