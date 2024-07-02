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«التعليم» تنفي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
09:11 ص | الثلاثاء 02 يوليو 2024
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، صحة ورقة الأسئلة المتداولة لأجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، قبل موعده الأصلي، والذي يبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي عدم وجود علاقة بين ما يجري تداوله والامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم، إذ جرى تداول ورقة كُتب عليها أنها تخص امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023 – 2024، على أنها تخص امتحان اليوم.

صفحات الغش الإلكتروني

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، على عدم وجود أي علاقة بينها وبين امتحان اليوم.

ومنذ أمس، تزعم صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وهو ما نفاه لمتحدث الرسمي باسم الوزارة، مؤكدا أن جميع تلك الأسئلة لا علاقة لها بامتحان اليوم.

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