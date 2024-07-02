بعد حادثة قتل روبوت لنفسه.. علماء يتوقعون موعد سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشر

تطور الذكاء الاصطناعي تطورًا مذهلًا خلال العقود الأخيرة، وبالرغم من أن هذا التقدم أفاد البشرية بشكل كبير، إلا أن بعض العلماء قلقون من هذا التطور، إذ أنهم يرون أن وظيفة الروبوتات هي تعزيز الذكاء البشري لا الحل محله، ورغم أن قصص تحكم الروبوتات في البشر لم تحدث إلا في أفلام الخيال العلمي، إلا أن الباحثين يرون أن هذا السيناريو قد يصبح واقعًا في المستقبل.

بداية عصر الروبوتات

منذ الثورة الصناعية، ومع بداية استخدام الإنسان للآلات بشكل موسع، كانت تلك الأجهزة هي عامل مساعد فقط، يعين العامل على أداء وظيفته، لكن مع التقدم التكنولوجي، أصبحت هذه الآلات تحترف الكتابة والتعرف على اللغة والكلام وحل المعادلات الرياضية، حتى تطورت إلى الحد الذي جعلها تتفوق على البشر في بعض الوظائف.

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المستقبل

وفقًا لموقع «Harvard Business Review»، فإن العلماء يتوقعون أنه بحلول عام 2030، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، فإن ذلك سيضيف ما يصل إلى 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك مع خسارة ملايين العمال لوظائفهم واستبدالهم بالروبوتات، كما ستختفي آلاف الوظائف، وبالتالي سيحصل البشر على وظائف أقل بأجور رمزية، وبحلول عام 2040، سيصعب التعرف على القوى العاملة.

توقع خطير للعلماء بعد حادثة الروبوت

تفاعل رواد «السوشيال ميديا» مع حادثة انتحار الروبوت الكوري الجنوبي بكثرة، بعدما قتل نفسه بسبب ضغط العمل المتواصل، وانتشرت حملات السخرية على الخبر، لكًن الأمر أخذ منعطفًا آخر عند العديد من العلماء والباحثين، الذين رأوا أن وصول الذكاء الاصطناعي لمثل هذه الأفكار والصفات الخاصة بالبشر هو أمر يجب الحذر منه مستقبلًا، وأن هذه الآلات أصبحت تعمل بتقنيات تجعلها تشعر وتتصرف مثلها مثل البشر.

كيف ومتى يتحكم الذكاء الاصطناعي بالبشر؟

توقع العلماء أنه بحلول منتصف القرن الواحد وعشرين، ومع التطور التكنولوجي، ستبدأ الروبوتات بالتحكم في البشر، ورجح بعضهم أن هذا الوقت غير دقيق، فقد يحدث الأمر بعد ذلك، إذ أنهم يرون أن تحديد هذا الوقت بشكل دقيق هو أمر معقد، لكنهم حذروا من فكرة استقلالية الروبوتات وتطويرها بالقدر الذي يجعلها تتخطى وظيفة عمله، وفقًا لموقع «medium».