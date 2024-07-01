«الهاربة من المتحف».. الذكاء الاصطناعي يصور سوسن بدر بزي ملكات الفراعنة

عينان واسعتان، وأنف طويل محدب، وشفتان مرسومتان بدقة ووجه مطوَّل يزداد جماله بلون البشرة القمحية.. هكذا هي ملامح الفنانة سوسن بدر، التي كثيرًا ما شبهها محبوها ورواد منصات التواصل الاجتماعي بملكات الفراعنة، ويتخيلونها بالزي الفرعوني، وهو الذي تحقق بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي صورت سوسن بدر بزي ملكات مصر القديمة.

الهاربة من المتحف

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للفنانة سوسن بدر مُصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والتي ظهرت فيها وهي مرتدية الزي الفرعوني وكأنها واحدة من ملكات مصر القديمة، مُعلقين: «الهاربة من المتحف»، في إشارة واضحة لشدة التشابه بين ملكات الفراعنة والفنانة سوسن بدر.

وظهرت سوسن بدر في الصور المُصممة لها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي مرتدية زي ملكي فرعوني وتقف تارة أمام الأهرامات، وأخرى داخل متحف، وثالثة تجلس على كرسي الملكة، إلى جانب عديد من الصور الأخرى التي تميزت بطابعها الفرعوني الفريد.

سوسن بدر بالزي الفرعوني

ولاقت الصور رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وراح كثيرون من الرواد يشيدون بجمالها وبمدى تشابه ملامحها بملكات الفراعنة، فكتب أحدهم: «العرق يمد لـ7 آلاف جد أصالة ونقاء العرق المصري القديم وفنانة عملاقة في الأداء وتقمص الشخصية وعلو الإحساس»، وكتب آخر: «تطابق رهيب بينها وبين جدتنا نفرتيتي»، وكتب ثالث: «الفنانة سوسن بدر بكل ملامحها الطبيعية مثال للمرأة المصرية الأصيلة وامتداد لملامح حضارتنا مصر القديمة».