الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري.. ماذا قال؟

مباراة مهمة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم السبت أمام نظيره سيراميكا كيلوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري؛ لذا وقبل انطلاق المباراة وجهنا سؤالًا إلى أداة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» لمعرفة توقعاته لنتيجة المباراة والفريق الفائز.. فكيف جاءت إجابته؟

توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الزمالك وسيراميكا

وأجاب «CHAT GPT» عن سؤال «من الفريق الذي سيحصد الفوز في مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري؟»، موضحًا أنه على الرغم من كون التنبؤ بشكل مؤكد بنتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا التي تقام اليوم السبت هو أمر مستحيل؛ لكون كرة القدم رياضة مليئة بالمفاجآت، فإنه من المتوقع أن يحقق «الفارس الأبيض» الفوز ويحصد الـ3 نقاط.

وأرجع «CHAT GPT» توقعه بفوز الزمالك على سيراميكا كيلوباترا لعدة أسباب، أهمها تاريخ المواجهات بين الفريقين؛ إذ التقى الفريقان في 8 مواجهات سابقة انتهت جميعها بفوز الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا في الجولة 28 من دوري NILE، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب سيراميكا والزمالك في جدول الدوري

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كيلوباترا يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ومن بعده في المركز العاشر الزمالك برصيد 34 نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، والأهلي وصيفا برصيد 48 نقطة.