الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. ماذا قال؟

مواجهة ساخنة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري NILE؛ لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة، سألنا الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» عن توقعاته بشأن الفريق الفائز في لقاء اليوم.. فماذا قال؟

توقعات الذكاء الاصطناعي لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وأجاب «CHAT GPT» عن سؤال «من الفريق الذي سيحصد الفوز في مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري NILE؟»، موضحًا أنه رغم صعوبة حسم الفريق الفائز في لقاء اليوم؛ لِما تتميز به رياضة كرة القدم بكونها تحمل عديد من المفاجآت بين الدقيقة والأخرى، فإن المارد الأحمر سيكون هو الأقرب لتحقيق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش ويحصد الـ3 نقاط.

وجاء توقع «CHAT GPT» بفوز الأهلي خلال لقاء اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري NILE، معتمدًا على عدة أسباب، أهمها تاريخ مواجهات الفريقين؛ إذ التقيا الفريقان في 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، وحصد خلالها المارد الأحمر الفوز في 25 مباراة، في حين فاز طلائع الجيش في مباراة واحدة وتعادلا في 7 مباريات.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن يستضيف ستاد الكلية الحربية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري NILE أو الدوري المصري، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في جدول الدوري

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، بينما يقع فريق طلائع الجيش في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 63 نقطة.