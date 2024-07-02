«تذكروا جوناثان ريختر».. مأساة عمرها 15 عاما أوقفت مباراة في يورو 2024

تسببت سوء الأحوال الجوية في توقف مباراة ألمانيا والدنمارك ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، في الدقيقية 33 بعد أن هطلت الأمطار بغزارة، وتحولت أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة بوروسيا إلى بركة من المياه، فضلا عن دوي الرعد وأضواء البرق من كل مكان، وهو ما أعاد إلى الأذهان واقعة اللاعب جوناثان ريختر، فما قصته؟

من هو اللاعب جوناثان ريختر؟

لاعبو منتخب الدنمارك الذين أصروا على توقف اللعب، أُعيد إلى أذهانهم واقعة اللاعب جوناثان ريختر الذي تعرض في ظروف مماثلة لبتر ساقه، بعدما أصيب بصاعقة برق عام 2009 عندما كان يلعب فريق نوردشيلاند ضد فريق هفيدوفر وسقط على أرضية الملعب إثر تعرضه للصعق ما أدى إلى إصابته بسكتة قلبية، وكان وقتها كاسبر هيوملاند مدرب الدنمارك الحالي، هو مساعد المدير الفني في نوردشيلاند، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جوناثان ريختر جرى وضعه في غيبوبة اصطناعية لمدة عشرة أيام، وتم تبريده إلى 34 درجة مئوية كجزء من إجراء السكتة القلبية، وبعد مرور 6 أسابيع تعرض لبتر الجزء السفلي من ساقه اليسرى، وألغى النادي رقم قميصه الخاص تكريمًا له، حتى اعتزل في سن الـ24.

وجوناثان ريختر من مواليد 16 يناير 1985، وهو لاعب وسط كرة قدم محترف، لعب لصالح نادي نوردشيلاند الدنماركي في الدوري الممتاز، وهو ابن لأب جامبي وأم دنماركية وشقيق توأم لسيمون ريختر لاعب كرة القدم الدانماركي.

ويعمل «ريختر» حاليًا في مجلس إدارة نادي إف سي جروسرودرن الدنماركي، الذي يلعب في الدرجة الرابعة من كرة القدم الدنماركية ويبلغ من العمر 39 عامًا.

مباراة ألمانيا والدنمارك

وبعد توقف مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 من بطولة أوروبا قرابة 25 دقيقة، تمّ استئنافها مرة أخرى بعد استقرار الأحوال الجوية، وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة.