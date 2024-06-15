عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «أنظار العالم تتجه صوب ألمانيا.. مباريات قوية في ثاني أيام بطولة اليورو».

القمة المرتقبة

تتجه الأنظار في اليوم الثاني من كأس الأمم الأوروبية 2024 إلى القمة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا على الملعب الأولمبي في برلين، في أولى مواجهات المجموعة الثانية.

وتستهل إسبانيا مشوارها بمواجهة كرواتيا في إعادة لنهائي دوري الأمم الأووربية، ويتطلع المنتخب الإسباني إلى تحقيق لقبه الرابع ببطولة كأس أمم أوروبا.

وسبق للماتادور أن تُوج باللقب في 3 مناسبات سابقة، وكان قريبا من تحقيق الإنجاز أو الوصول للنهائي في النسخة الماضية، قبل الخسارة من المنتخب الإيطالي الذي توج باللقب فيما بعد، بضربات الترجيح.

معركة تكسير عظام في كأس أمم أوروبا

وعلى الجانب الآخر، يخوض منتخب كرواتيا معركة تكسير عظام في كأس أمم أوروبا، لكنه يثق في قدرته على تجاوز الصعاب، بعد أن حقق طفرة هائلة خلال السنوات الخمس الماضي، ورغم مرارة الخسارة من إسبانيا في نهائي دوري الأوروبية، فإنه يبدو مستعدا للفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى على عكس التوقعات.