«تموين القاهرة»: انتظام صرف السلع التموينية لـ7 ملايين مواطن

قال ناصر ثابت عبدالسلام مدير مديرية التموين بالقاهرة إنَّ عملية صرف المقررات التموينية بنطاق العاصمة بقطاعاتها الأربع تجرى بشكل منتظم، إذ يتمّ صرف مقررات التموين من السلع الاستراتيجية لأصحاب البطاقات الذكية والتي يستفيد منها قرابة 7 ملايين مواطن، وذلك من خلال بدالين تموينين 916 بدالًا و288 من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل، بالإضافة إلى 512 من فروع جمعيتي فضلًا عن 21 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل ميسر وسريع على مستوى المحافظة.

ضخ السلع التموينية على البدالين التموينيين والبقالين

وأكّد مدير تموين القاهرة في بيان، ضخ مديرية التموين والتجارة الكميات من السلع التموينية على البدالين التموينيين والبقالين أولًا بأول لأصحاب البطاقات الذكية، وذلك تحت إشراف مديرية التموين ومديري الإدارات ومأموري الضبط القضائي، حتى يتمكّن المواطن من الحصول عليها بسهولة ويسر.

ولفت إلى وجود فريق عمل يتولى متابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومي، للتأكّد من توافر الخبز البلدي والسلع التموينية للمواطنين ورفع تقرير فني يومي لوكيل الوزارة مع رصد أي نقص أو عجز في القطاع التمويني.

إرشادات للمواطنين

وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بهم لدى البدالين وأصحاب المخابز حتى لا يتمّ وقوع أي ضرر بالمواطن، وحتى لا يقع تحت طائلة القانون ويتعرض لفقدانه الحصة التموينية.