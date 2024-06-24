تسهيلات جديدة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. مصادر توضح

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أقرت تسهيلا جديدا على الأسر الأولى بالرعاية المستحقة لخدمات بطاقات التموين، ومنها إضافة المواليد على بطاقة التموين وضم أفراد جدد من الأسرة من أجل زيادة حصة الأسرة من السلع التموينية المدعمة والخبز.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

ونوهت مصادر في وزارة التموين، بأن إضافة المواليد على بطاقة التموين كما هو مرهونا بكارت معاش تكافل وكرامة والذي يقر إدراج الأسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية المستحقة للدعم والمتاح لهم إضافة المواليد، موضحة أنه تسهيلا على المواطنين -المتقدمين بطلب الحصول على المعاش- تم اعتماد تقديم بحث اجتماعي معتمد ومختوم من مديرية التضامن التابعة للأسرة، إذا كانت الأسرة حتى الأن تنتظر استحقاق معاش تكافل وكرامة.

وتابعت بأنه يمكن للأسرة، تقديم مستند من التضامن يفيد باعتمادها كأسرة مستحقة أو كما يطلق عليه «بحث اجتماعي» بعد إجراء بحثا حول حالة الأسرة من قبل المختصين في التضامن الاجتماعي، مع تقديم إفادة من التضامن الاجتماعي حول طلب معاش تكافل.

بحث الاستحقاق عبر منظومة التموين

وأشارت المصادر إلى أن مكتب التموين يقوم برفع طلب الأسرة الراغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين إلى مديرية التموين بالمحافظة والتي تقوم برفعه إلى ديوان عام الوزارة لبحث استحقاق الأسرة عبر «السيستم المميكن» لمنظومة التموين.

وتتيح وزارة التموين وفقا لقرار وزاري سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إضافة المواليد لـ5 فئات وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، أو حاملو كارت الخدمات المتكاملة، أو مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أو أبناء زوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة».