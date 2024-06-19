«تموين القاهرة»: حملات مكثفة لمتابعة توافر السلع بالأسواق والالتزام بالأسعار

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل طوال أيام إجازة عيد الأضحى، من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء لتلقي شكاوى المواطنين، على أرقام 27420010 و27420025 و27420037 و27420038، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

متابعة توافر السلع بأسعار مناسبة

وأشار إلى أنه يتم متابعة توافر السلع بأسعار مناسبة والحد من أي تجاوزات، وتوفير أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

كما أوضح أنه يتم تنظيم حملات تموينية لمتابعة توافر الخبز بالأسعار الرسمية والمواصفات القياسية والتأكد من توافر أرصدة الدقيق للمخابز طوال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الحملات على المخابز مستمرة للرقابة على جودة الخبز والأوزان ومطابقة المواصفات، والالتزام بأسعار السلع التموينية.

منع استغلال المواطنين

وتشن مديرية التموين الحملات بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين خلال إجازة العيد لمتابعة الأسواق وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع أي استغلال للمواطنين أو احتكار السلع.